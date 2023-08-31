اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 02:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

زوج يتهم زوجته بالتحايل بعد إعادتها مقدم الصداق المقدر بـ"جنيه واحد" مقابل خلعه

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:00 ص
زوج يتهم زوجته بالتحايل بعد إعادتها مقدم الصداق المقدر بـ"جنيه واحد" مقابل خلعه محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" زوجتى عرضت رد جنيه واحد لا غير كمقدم صداق، بعد ملاحقتها لى بدعوى خلع علمت بها صدفة، لأعيش فى جحيم بعد 11 عام من الزواج بها، لم أقصر يوما فى حقوقها، كانت المتحكمة فى حياتى وأموالى، لا أستطيع أن أرفض لها طلب، لتقابل كل ذلك بالتحايل لسرقتى والاستيلاء على ما أملكه".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهم زوجته بالنشوز، وطالب برد مقدم الصداق الحقيقى والمقدر بـ300 ألف جنيه.

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" ضيعت كل ما ادخرته من مال على زوجتى وطفلتى، لم أبخل عليها يوما، تركتها تسافر وتخرج وتعيش حياتها وكنت أثناء غيابها أعتنى بالطفلتين، ولم أشكو يوما رغم تقصيرها فى كثير من الأحيان، ولكنها مؤخرا بعد حصولى على ترقيه فى عملى تطلبت منى السفر عدة مرات بشكل شهرى ثارت واتهمتنى باههمالها، وقرر تطليقى ولم تخبرنس بذلك لأعلم بالصدفة".

 

وتابع الزوج: "عرضت على جنيه واحد لاغير كمقدم صداق كنت قد وضعته فى الوثيقة بشكل صورى، وتناست المبلغ الأصلى التى حصلت عليه وعائلتها، كما استولت على المنقولات التى قمت بشرائها بالكامل، واتهمتنى بتبديد المصوغات التى لم أراها منذ هجرها منزل الزوجية، فى ظل رفض عائلتها عقد اتفاق الصلح، لتنهار حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية".

 

وأكد الزوج: "قدمت المستندات التى توضح أن الإساءة من جانبها، وتحايلها وإصرارها التخلص منى خلعا، مما تسبب لى بتدهور حالتى الصحية والنفسية، وتسببها لى بضرر بالغ".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.


الطلاق للخلع

تعويض الزوج

مقدم الصداق

حقوق الزوج

أخبار الحوادث

أخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة

معارك المرافق بين الأزواج بمحاكم الأسرة.. هل الرجل ملزم بسداد فواتير الكهرباء والغاز والتليفون وخلافه بعد الانفصال؟ وما علاقتها بمصروفات مسكن الحضانة؟.. وهذه أبرز حقوق الزوجة والأبناء المترتبة على الطلاق

السبت، 26 أغسطس 2023 09:30 ص

مع قرب العام الدراسي.. تعرف على الخطوات والمستندات لإقامة دعوى مصروفات مدرسية بمحكمة الأسرة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:00 ص

متى يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة وإجراءات إقامة الدعوى بمحكمة الأسرة؟

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:00 ص

زوج لمحكمة الأسرة: "عشت 24 سنة أنفذ طلباتها وفى النهاية لاحقتنى بدعوى خلع"

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة