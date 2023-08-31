اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 02:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زوج رئيسة وزراء إيطاليا يثير الجدل .." حذر الفتيات من السكر لتجنب الاغتصاب "

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:32 م
زوج رئيسة وزراء إيطاليا يثير الجدل .." حذر الفتيات من السكر لتجنب الاغتصاب " جورجيا ميلونى - رئيسة وزراء ايطاليا
فاطمة شوقى

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أثار أندريا جيامبرونو، زوج رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى ، جدلا واسعار فى إيطاليا بسبب نصحه للفتيات بعدم شرب الكحول لتجنب التعرض للاغتصاب، وذلك تعليقا على قضية اغتصاب فتاة من قبل 7 شباب، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
 
وتحدث جيامبرونو على الهواء مباشرة خلال برنامج الذي يقدمه كل يوم الاثنين على قناة Rete4 المملوكة لمجموعة ميدياست ، إحدى أكبر القنوات الخاصة في البلاد، عن حالات العنف الجنسي المختلفة التي هزت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا في باليرمو في بداية يوليو.
 
وفي هذه الحالة، وصفت الضحية كيف أجبرها مهاجموها على الشرب. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الفتاة وهي تترنح بينما يقودها 7 شبان بعيدًا.
 
وقالت إيلي شلاين، الأمينة الوطنية للحزب الديمقراطي: "أعرب عن تضامني مع ضحية الاغتصاب في باليرمو، التي لا يمكنها، بالإضافة إلى ما عاشته، أن تعاني من الإهانات الشائنة من أولئك الذين يجعلون الضحايا يشعرون بالذنب". 
 
كما تعرض أندريا جيامبرونو لانتقادات شديدة من زميله المعروف، إنريكو مينتانا، رئيس قسم الأخبار في الشبكة الاعلامية وقال "إذا ذهبت للتسوق بحقيبتك وتم سرقتها، فأنت تستحق ذلك. 
 
 

ايطاليا

اخبار ايطاليا

رئيسة حكومة ايطاليا

قضايا الاغتصاب



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