رئيس وزراء اليونان يعلن من البرلمان تعويض متضررى الحرائق وتعليق الضرائب

كتبت: هناء أبو العز

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من قاعة البرلمان، أنه سيتم تعويض المتضررين من الحرائق، وبإنشاء إطار حماية مع تعليق الضرائب، في جزيرة إيفروس.

وشدد رئيس الوزراء أنه ومن بين أمور أخرى، سيتم تخصيص أكثر من 200 مليون دولار من صندوق الإنعاش للوقاية، وهو عبارة عن منصة رقمية في السجل العقاري من شأنها تحديد إجمالي قطع الأراضي وتعزيز سياسات إعادة التشجير.

وأوضح كرياكوس اتصاله برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والاتفاق معها على أن النار الأكبر في أوروبا تستحق المزيد من التضامن ، وبالتالي سيتم تعويض المتضررين وإنشاء إطار حماية مع تعليق الضرائب، أما بالنسبة لإيفروس، فسوف نقوم بإنشاء ممر إيفروس لتحويل حركة المرور السياحية لهذه المنطقة، مع تقديم خطة تطوير لها.