اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز البيئة: مصر لها دور ريادى فى التفاوض لاتفاقية التغير المناخى

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:41 م
رئيس جهاز البيئة: مصر لها دور ريادى فى التفاوض لاتفاقية التغير المناخى الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة
كتبت منال العيسوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد  الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر تقوم بدور ريادى في المجال التفاوضي لبنود إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، خاصة مع الدول الأفريقية، من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية.
 
وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر كان لها  دورا فعالاً فى إدراج بند الخسائر والأضرار على الأجندة الدولية بعد رفض إدراجه لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، المتسببة فى الآثار المناخية، ويعد هذا البند له أثر  كبير فى  تحقيق  النمو المستدام لدول القارة الأفريقية.
 
وأضاف أبو سنة أن أوجه التعاون الممتد بين مصر كثير من  الدول الإفريقية تمثل فى توقيع العديد من مذكرات التفاهم لدعم التعاون الفنى فى مجال حماية البيئة إضافة لتقييم الأثر البيئى للمشروعات،  وإدارة المناطق الساحلية والبحرية، والتخطيط البيئى للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، كما أن مصر أطلقت خلال مؤتمر شرم الشيخ المناخ  مجموعة من المبادرات،  يجرى تفعيلها حاليا.

مصر

افريقيا

القارة الافريقية

مؤتمر المناخ

مؤتمر التغيرات المناخية

مؤتمر دبى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة