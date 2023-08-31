رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: التعليم التكنولوجى قاطرة النمو بالمجتمعات

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن فكرة الجامعات التكنولوجية بدأت في مصر منذ 10 سنوات، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها، لأن التعليم التكنولوجي هو قاطرة عمليات الصناعة والتقدم.

أضاف الشيخ، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" على قناة CBC، أن التعليم التكنولوجي الألماني هو المسيطر على كل التكنولوجيا الموجودة في ألمانيا، كما أن الجامعات التكنولوجية في اليابان هي المسيطرة على كل عمليات الصناعة، متابعا: "تكنولوجيا الصين تغزوا أمريكا وأوروبا حاليا، ونتعاون مع الصين بشكل كبير، والفكر والتعليم التكنولوجي هو القاطرة لأي مجتمع يريد أن ينمو".

وتابع رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: "الدولة المصرية أنصفت التعليم الفني بإنشاء الجامعات التكنولوجية المتخصصة، ونحن في الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة لدينا 3 مباني، مبنى التعليم الرئيسي على 2500 متر وبه 4 طوابق، والكلية الرئيسية بها بعض المعامل، ومبنى الورش الذي يضم العديد من الورش والمعامل".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على تخصيص 25 ألف متر للجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، والآن الجامعة بها كليتين هما كلية المباني والإنشاءات وكلية العلوم الصحية، ويجري حاليا استكمال الكليات بالجامعة، مستكملا: "تم تخريج 150 طالب من المرحلة الأولى كأول دفعة للجامعة".