رئيس الوزراء الكندى يزور إندونيسيا والهند وسنغافورة الأسبوع المقبل

أ ش أ

يتوجه رئيس الوزرا ء الكندي، جستن ترودو، إلى آسيا الأسبوع المقبل؛ للقيام بجولة سريعة في إندونيسيا وسنغافورة والهند.



وتشمل الرحلة قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي والتركيز على العلاقات الاقتصادية في المناطق المزدهرة في جنوب شرق آسيا.



وفي جاكرتا، يحضر ترودو اجتماعًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث ستصدق المجموعة المكونة من 10 دول على اتفاقية شراكة استراتيجية مع كندا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء. وتشمل المحطة التالية في سنغافورة الاجتماع مع رئيس الحكومة وقادة الأعمال في الدولة المدينة لتشجيع الاستثمار في كندا والصادرات الكندية.



كما يحضر ترودو - بعد ذلك - قمة مجموعة العشرين، حيث يخطط للتركيز على التعاون في مجال تغير المناخ، وإصلاح التمويل الدولي للدول الفقيرة وأمن الطاقة.

وأشار بيان صحفي إلى أنه من المقرر أن يقضي ترودو يومين فقط في كل دولة، مع التركيز على تعزيز التجارة.

وتجري أوتاوا مفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية منفصلة مع الهند وإندونيسيا وكذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ككتلة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن مكتب ترودو الأربعاء أن "العمل بشكل تعاوني لمعالجة الأزمات العالمية مع مساءلة روسيا؛ أمر ضروري للحفاظ على نزاهة وفعالية مجموعة العشرين". وكانت الهند، الدولة المضيفة للقمة، مترددة في مناقشة هذه القضية في الأحداث الأخرى لمجموعة العشرين هذا العام، ورفضت طلب دول مثل كندا بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة.