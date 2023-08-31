رئيسة الوزراء الإيطالية: سنبحث ملف الهجرة مع بلدان شمال أفريقيا

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنها تقوم بزيارات واتصالات دولية لمعالجة قضية الهجرة، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة لمواجهة المشكلة بشكل هيكلي هي مناقشتها مع بلدان شمال أفريقيا.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن رئيسة الحكومة كررت في مقابلة مع صحيفة (إل صولي 24 أوري)، التركيز على الحاجة إلى “إشراك أوروبا ككل، وهناك تغيير في الوتيرة لأن الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، عبر طرق البحر المتوسط أولاً، ​​ومن ثم كيفية توزيع المهاجرين”، بينما “تم في السنوات الماضية، مناقشة هذا الجزء الأخير فقط”