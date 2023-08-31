خان الأمانة.. شاب عاطل يرتدى ملابس نسائية لسرقة محل مجوهرات كان عاملا فيه

اعترف متهمين فى واقعة محاولة السطو على محل مصوغات بالإسماعيلية، بسرقة محل المصوغات الذهبية بحثًا عن المال، وقررا ارتداء نقاب وكمامة، حتى يفشل اصحاب المحل فى التعرف عليهم، وذلك لسابقة عمل أحد المتهمين فى المحل، وكذلك حتى لا يمكن التعرف عليهم من خلال كاميرات المراقبة المتواجدة فى محيط المحل، وذلك حسب ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بضبط شخص حال قيامه بمحاولة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل أحد المحلات.

وقالت المسئولة عن المحل، إنها حال تواجدها بالمحل المملوك لشقيقها فوجئت بتوقف مركبة "توك توك"ونزول "سيدة منتقبة" ورجل يرتدى كمامة طبية وقاما بالدلوف داخل المحل وقامت السيدة بفصل كاميرات المراقبة بالمحل وكان بحوزة الرجل "سلاح نارى" وحاولا سرقة بعض المشغولات الذهبية فقامت بالاستغاثة بالمارة.

تم ضبط "السيدة المنتقبة" وتبين أنه رجل يرتدى الملابس النسائية (طالب - مقيم بدائرة المركز "تربطه صلة قرابة بالمبلغة") وسبق عمله بالمحل المُشار إليه وتم طرده لسابقة قيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية.

وأمكن تحديد وضبط المتهم الثانى (عاطل –"له معلومات جنائية")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن (السلاح النارى وطلقة نارية - مركبة التوك توك.. المستخدمين فى الواقعة).