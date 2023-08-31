اليوم السابع
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خالد سليم يحيى حفلا فنيا بأوبرا الإسكندرية اليوم

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:00 ص
خالد سليم يحيى حفلا فنيا بأوبرا الإسكندرية اليوم خالد سليم
الاسكندرية جاكلين منير

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يحيى النجم خالد سليم حفل غنائى اليوم الخميس، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويقدم خالد سليم باقة متنوعة ومختارة لأغانيه التى قدمها على مدى مشواره الفنى الطويل منها اللى فات مات، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، مين ده، عشنا قد إيه، كل نظرة، ياجمبل، حلم عمرى، فى طريق الهوى، أنا حبيت، هتروح بدرى ليه، نسم علينا للهوى، عيش، يااللى غايب عنى، عشمنى، مخنوق، بلاش الملامة

وتستعد دار أوبرا الإسكندرية خلال سبتمبر المقبل لإقامة فعاليات ثقافية وحفلات فنية بمناسبة الإحتفال بمرور ١٠٠عام على رحيل عبقرى الموسيقى فنان الشعب الشيخ "سيد درويش"تخليدا لذكراه حيث ولد بحى كوم الدكة الذى يقع فيه مسرح سيد درويش الذى حمل أسمه حيث رحل عن عالمنا يوم العاشر من سبتمبر فى عام 1923، وهو فى ريعان شبابه قبل أن يكمل 32 عاما من عمره، ورغم ذلك كان من أهم وأكبر مجددى الموسيقى والغناء فى العصر الحديث، وأثرى الفن والطرب ونهض به نهضة كبرى استلهم منها كبار الموسيقيين الكثير من الإبداعات المتميزة.

 


الاسكندرية

دار الاوبرا

حفلات الاوبرا

خالد سليم



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