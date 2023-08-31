اليوم السابع
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جامعة بنى سويف الأهلية تنظم دورة عن الإسعافات الأولية

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:24 م
جامعة بنى سويف الأهلية تنظم دورة عن الإسعافات الأولية دورة عن الإسعافات بجامعة بنى سويف الأهلية
بنى سويف هانى فتحى

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نظمت جامعة بنى سويف الأهلية تحت رعاية الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، دورة في الإسعافات الأولية بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي للشؤون التعليمية، ومنسقي برامج جامعة بني سويف الأهلية، وتولى التدريب الدكتور السيد سابق منسق كلية التمريض.
 
وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الهدف من الدورة هو إكساب طلاب الجامعة المعلومات والمهارات الخاصة بالإسعافات الأولية، واللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، ومنها التنفس الصناعي والإغماء وكيفية التصرف أثناء الحوادث ونقل المصابين، والأزمة القلبية وانسداد مجرى الهواء المفاجئ وإنعاش القلب والتنفس والجروح، والنزيف والحروق والكسور والإغماء والغيبوبة والتشنجات والتسمم، وقد لاقت الدورة إقبال كبير وحضور كثيف من طلاب جميع البرامج، حيث أعربوا عن سعادتهم لإتاحة الجامعة مثل هذه الفرصة وأنهم اكتسبوا معلومات ومهارات كثيرة.
 
الدكتور السيد سابق منسق كلية التمريض.
الدكتور السيد سابق منسق كلية التمريض.

جامعة بنى سويف الأهلية تنظم دورة عن الاسعافات
جامعة بنى سويف الأهلية تنظم دورة عن الإسعافات

حضور لطلاب جامعة بنى سويف الأهلية
حضور لطلاب جامعة بنى سويف الأهلية

جانب من الحضور من طلبة الجامعة
جانب من الحضور من طلبة الجامعة

دورة عن الإسعافات الأولية
دورة عن الإسعافات الأولية

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