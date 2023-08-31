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تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% أدبى وعلمى

الخميس، 31 أغسطس 2023 05:30 ص
تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار تسجيل الرغبات بحد أدنى 50% أدبى وعلمى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة للتنسيق، تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك بالنسبة  للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وبلغ العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية 83863 طالبا، وحد أدنى 205 درجات بنسبة 50%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50% بإجمالى عدد طلاب 50983 طالبا، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 134846 طالبا.
 
وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وفى هذا الإطار ننشر  الخطوات التى يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg.
 
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بك.
 
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذى تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.
 
 
☆ قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:
 
- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.
 
- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.
 
- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.
 
- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.
 
- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.
 
- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 
- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.
 
- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.
 
- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.
 
- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط، ويتم التنسيق وفقا لآخرتعديل قمت به.
 
وأوضح مكتب التنسيق أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

 


موقع التنسيق الإلكترونى

رابط موقع التنسيق

تسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

الثانوية العامة



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