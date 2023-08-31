تعرف على المنطقة الصناعية الحرفية "الجنينة والشباك" لأهالى النوبة بأسوان..صور

يعد مشروع المنطقة الصناعية الحرفية الجديدة "الجنينة والشباك" نقلة حضارية وحياة كريمة تخدم أهالى النوبة فى محافظة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المنطقة الجديدة:

· يقع مشروع المنطقة الصناعية الجديدة بمنطقة الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بأسوان.

· يساعد المشروع على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للاتجاه نحو العمل الحر.

· تقع المنطقة الصناعية على مساحة 56 فدان.

· تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة بشكل نموذجى وراقى على مساحة 17.5 فدان.

· تتنوع الأنشطة بالمنطقة الصناعية الحرفية، ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.

· يضم المشروع 308 وحدة وورشة حرفية.

· تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين بعد طرحها مؤخراً من خلال هيئة تنمية الصعيد.