تعرف على الإجراءات والأوراق المطلوبة لطلب معاينة عقار آيل للسقوط

كتبت – مرام محمد

يتساءل الكثيرون عن الإجرارات والمستندات المطلوبة للحصول على طلب معاينة عقار آيل للسقوط بوحدات الإدارة المحلية فى حالة ظهور تصدعات أو تشققات بالعقار المراد معاينته.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية المعايير المؤهلة والمستندات المطلوبة وإجراءات تقديم طلب بمعاينة عقار آيل للسقوط.

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمى موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيا: المستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة عقد الإيجار أو التمليك.

3- كشف مشتملات لأخر فترتين.

4- صورة فوتوغرافية لواجهة العقار وأماكن التصدعات بها.

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

3- سداد رسم المعاينة.

4- بعد إجراء المعاينة بمعرفة الإدارة الهندسية.

5- إعداد تقرير المعاينة.

6- اعتماد التقرير وتلقى الخدمة.

يُذكر أن فى حالة تقديم مواطن طلب للحصول على رخصة هدم عقار آيل للسقوط، متضررا إنشائيا بصورة قد تؤدى إلى انهياره كليا أو جزئيا، عليه اتباع الإجرارات التالية:

أولا: شروط الحصول على الخدمة

-أن يكون طالب الخدمة مالك الأرض والعقار أو وكيل عمل عنه.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-أن يكون العقار غير متدرج فى كشوف حصر المبانى المحظور هدمها.

ثانيا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص والأصل للاطلاع.

-عقد مسجل يثبت ملكية مقدم الطلب للمبنى المطلوب هدمه.

-شهادة من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه.

-عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري.

-قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقا للمادتين 90,92 من القانون.

-تقرير من مهندس إنشائى خبرته لا تقل عن 7 سنوات موضحا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

ثالثا: خطوات الحصول على رخصة الهدم

-ملء النموذج الخاص بالخدمة بعد الحصول عليه من مركز خدمة المواطنين بالمحافظة أو الحى التابع له.

-تقديم المستندات المطلوبة واعتمادها بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم الفحص.

-استكمال المستندات المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها بعد فحص الإدارات المختصة بالحى.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-تسديد الرسوم بالخزينة.