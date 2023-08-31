تعرف الأواق الخاصة بطلاب الفرقة الأولى المستجدين بكلية التمريض جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نشرت جامعة سوهاج، بيان يوضح ويستعرض التعريف بكلية التمريض بالجامعة وعدد الأقسام الموجودة بها بالإضافة إلى الشهادات كلية التمريض واحدة من كليات جامعة سوهاج تهدف إلى تخريج كوادر قادرين قادرة تلبية المستويات المختلفة لسوق العمل الإقليمى

اليوم السابع يقدم للطلاب الملتحقين بالكلية حديثا الأوراق المطلوبة للالتحاق والقيد بالكلية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية:

1- أصل شهادة الثانوية + 5 صور منها.

2- أصل شهادة الميلاد حديثة + 5 صور منها.

3 - للذكور مواليد 2005 وما قبله نموذج 6 جند أو 7 جند مغلفه و2 صوره منها.

4 - نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

5 - عدد (8) صور شخصية 604 حديثة مكتوب عليها أسم الطالب والرقم القومى بواسطة مكان التصوير أو لازم تكون خلفيه بيضاء.

6 - بطاقة الترشيح النهائية + 5 صور منها

7 - صورة البطاقة الشخصية للطالب + 5 صور منها.

8- صورة بطاقة ولى الأمر فى حالة الوفاه صورة شهادة الوفاه وصورة بطاقة لولى الأمر الموجود على قيد الحياة.

9 - إيصال كهرباء أو غاز أو مياه بالعنوان الفعلى المقيم بيه الطالب.

10 - دوسيه بلاستيك.

11 - المصاريف الدراسية المقررة للعام الجامعى 2024/2023 م.