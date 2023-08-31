تشكيل وحدتى المتابعة وشئون فروع مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.. بالأسماء

اعتمد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 600 بإصدار الحركة القضائية لمجلس الدولة، التي تضمنت فيها المادة الثالثة تشكيل "وحدة المتابعة ومتابعة شئون فروع مجلس الدولة".
وجاء تشكيلها كالتالى:-
أولا: وحدة المتابعة:
المستشار محمد فاروق موسى- نائب رئيس مجلس الدولة.
المستشار محمد أحمد عبد الوهاب –نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد على صالح – نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار السيد عزت عبد النعيم – نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار سالم السيد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار توفيق يحيي توفيق – وكيل مجلس الدولة
المستشار مينا رابح رتيب – وكيل مجلس الدولة
ثانيا: أعضاء متابعة شئون الفروع:
المستشار عصام على عبد اللطيف –فرع المنوفية
المستشار أحمد شريف حسين –فرع الإسكندرية.
المستشار تامر أبراهيم على – شئون فرع الدقهلية.
المستشار محمد عبد الرؤؤف عبد الكريم – متابعة فرع كفر الشيخ.
المستشار محمد أحمد حراز – متابعة فرع الإسماعيلية.
المستشار احمد جابر عبد العظيم – شئون فرع بنى سويف.
المستشار أحمد محمد إبراهيم – فرع القليوبية.
المستشار أحمد محمد السيد – فرع أسيوط.
المستشار طه أبو الحسين عبد السيد – فرع البحيرة.
المستشار حسام علاء الدين – فرع دمياط.
المستشار خالد أحمد الشحات – فرع العباسية.
المستشار يوسف محمد جمال – و فرع بورسعيد.
المستشار محمد أحمد عبد التواب – فرع الفيوم.
المستشار أحمد محمود زلط – فرع الغربية.
المستشار محمد أنور السادات – فرع سوهاج.
المستشار حمادة حماد على – فرع الشرقية.
المستشار كريم على محمد – فرع المنيا.
المستشار مصطفى احمد عبد الفتاح – فرع الإسكندرية.
المستشار بيشوى خلف عبده – فرع البحر الأحمر.
المستشار عمرو محمد على – فرع اسوان.
المستشار أحمد محمد حافظ – فرع الأقصر.
المستشار عبد الكريم محمد على – فرع قنا.
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