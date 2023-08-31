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تشكيل المجلس الخاص بمجلس الدولة.. بالأسماء

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:46 م
تشكيل المجلس الخاص بمجلس الدولة.. بالأسماء المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

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اعتمدت إدارة مجلس الدولة الحركة القضائية، للعام القضائى الجديد، بعد اعتمادها من رئيس مجلس الدولة المستشار عادل عزب .
 
 جاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي، المستشار عادل فيهم عزب رئيس مجلس الدولة، ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، يليه علي حسب الترتيب بالحركة ، المستشار أحمد عبد التواب ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، يليه المستشار حسونة توفيق، رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، يليه المستشار فارس سعد فوم، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيسا لمحكمة القضاء الإداري ، والمستشار محمد ماهر أبو العينين رئيسًا لقسم التشريع ، والمستشار أحمد محمد حامد رئيسًا لإدارة التفتيش الفني .
 
 
 

مجلس الدولة

مجلس الخاص

الحركة القضائية



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