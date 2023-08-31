تحرير 66 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية فى 3 مراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.



وفى هذا السياق ، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من تحرير 16 محضرا مخالفا للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ـ عدم وجود سجلات)، و تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

وفى المنيا ، حررت الوحدة المحلية 30 محضرا تموينيا ، إلى جانب ضبط 280 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك خلال حملات تموينية على المخابز و الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة منظومة الخبز والتأكد من جودة رغيف العيش بدائرة المركز .



وفى ديرمواس، قامت الوحدة المحلية بحملة تموينية بدائرة المركز، أسفرت عن تحرير 20 محضرا للمخابز البلدية المخالفة حيث شملت المحاضر (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة ، عدم الإعلان ، عدم وجود ميزان ) ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .