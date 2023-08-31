تجديد الثقة فى المستشار سامى عبد الحميد أمينا عاما لمجلس الدولة

كتب – أحمد عبد الهادى

أصدر المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة ، القرار رقم 600، باعتماد الحركة القضائية لعام 2023 - 2024، بعد موافقة المجلس الخاص.

ووافق المجلس على تجديد الثقة في المستشار سامى عبد الحميد أميناً عاماً لمجلس الدولة، والمشرف على أعمال الوحدات المتخصصة.