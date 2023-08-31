برنامج تدريبى لتحسين الأداء الرقابى لمنظومة الإدارة المحلية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ مركز استدامة التدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، البرنامج التدريبي المتخصص لتحسين الأداء الرقابي لمنظومة الإدارة المحلية، والذى استهدف رفع كفاءة العاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارات المتابعة الميدانية بالمحافظة فى مختلف القطاعات، الديوان العام والوحدات المحلية التابعة، وكذا المديريات الخدمية بالمحافظة بإجمالى 40 مستفيدا.

جاء ذلك استمرارا لخطط تدريب مركز استدامة للتدريب والتطوير والتي تستهدف رفع الكفاءة المهنية والتخصصية للعاملين بالإدارة المحلية، وفي ضوء التكليفات الصادرة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، بضرورة العمل على وصول التدريب لكافة القطاعات بالمحافظة.

وتناولت الأجندة التدريبية للبرنامج عديد من المحاور، منها التعرض للمفاهيم الأساسية لمنظومة الرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء والفرق بينهم، كذلك الأجهزة الرقابية المتخصصة ونشأتها ودورها مع التأكيد على الأدوار الفاعلة لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وإدارات المتابعة الميدانية والسمات الوظيفية لشاغلي تلك الوظائف، مرورا بالمشكلات والعقبات التي تواجه المفتش والمتابع وأعمال الرقابة وسبل حلها مع طرح حالات عملية لموضوعات التفتيش على الحملات الميكانيكية والمخازن وغيرها.

مع التأكيد على أن الدور الرقابي لتلك الإدارات إنما يستهدف تقويم الأداء الوظيفي والمساهمة في توجيه العاملين بالجهاز الإداري إلى أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف المؤسسية للقطاعات المعنية، وانعكاسا على الخدمات لتصبح ذات جودة ويستفيد منها المواطنين.