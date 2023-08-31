وتناقش الدورة الوزارية للمجلس عددا من الموضوعات والبنود في مقدمتها الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية الني ستعقد في العاصمة الموريتانية" نواكشوط" يومي 6-7 نوفمبر المقبل،وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية ( 33) في مملكة البحرين مارس 2024.

كما تناقش الدورة بنودا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،إلى جانب بند حول الاستثمار في التعليم :التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية ( مقدم من سورية )، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب بند حول محور أعمال الدورة : منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ،وبند حول دعم الاقتصاد الفلسطيني ؛وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021؛ ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي- الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.

وتناقش الدورة الوزارية بندا حول دعم جهود انقاذ الموسم الزراعي فى السودان ( مقدم من السودان )، وتقرير الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت بالرباط بالمملكة المغربية يومي 20-22 يونيو 2023.

