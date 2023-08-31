انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة( 112) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى على المستوى الوزارى برئاسة اليمن خلفا لموريتانياً وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية ومن يمثلونهم في الدول العربية .
وتناقش الدورة الوزارية للمجلس عددا من الموضوعات والبنود في مقدمتها الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية:الاقتصادية والاجتماعية الني ستعقد في العاصمة الموريتانية" نواكشوط" يومي 6-7 نوفمبر المقبل،وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية ( 33) في مملكة البحرين مارس 2024.
كما تناقش الدورة بنودا منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،إلى جانب بند حول الاستثمار في التعليم :التعليم الرقمي في الجمهورية العربية السورية ( مقدم من سورية )، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب بند حول محور أعمال الدورة : منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ،وبند حول دعم الاقتصاد الفلسطيني ؛وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021؛ ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي- الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.
وتناقش الدورة الوزارية بندا حول دعم جهود انقاذ الموسم الزراعي فى السودان ( مقدم من السودان )، وتقرير الاجتماع الخامس لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي عقدت بالرباط بالمملكة المغربية يومي 20-22 يونيو 2023.
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