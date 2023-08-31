انطلاق «أهلا مدارس» فى المحافظات منتصف سبتمبر.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " انطلاق «أهلا مدارس» فى المحافظات منتصف سبتمبر.. اتحاد الغرف التجارية: المعارض توفر مستلزمات المدارس بأسعار الجملة بالتنسيق مع المنتجين مباشرة".

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