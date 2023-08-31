اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تدعو الجيش فى الجابون إلى الحفاظ على الحكم المدنى

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:41 ص
الولايات المتحدة تدعو الجيش فى الجابون إلى الحفاظ على الحكم المدنى ماثيو ميلر
واشنطن (أ ش أ)

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حضت الولايات المتحدة الجيش الجابونى على الحفاظ على الحكم المدنى، معربة عن قلقها العميق إزاء تطور الأحداث فى الجابون.

وأكد المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، معارضة واشنطن بشدة الاستيلاء العسكري أو عمليات النقل غير الدستورية للسلطة، كما حثت الخارجية المسؤولين على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني ومعالجة المشاكل بطريقة سلمية من خلال الحوار.

ومن جانبها، أدانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أي جهود تبذلها الجيوش للاستيلاء على السلطة بالقوة.

وكان البيت الأبيض، أكد أن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع "المثير جدا للقلق" فى الجابون، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تدعم" الشعب الجابونى.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض فى إفادة، أوردتها قناة "الحرة" الفضائية، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء الأحداث فى الجابون، حيث أعلن ضباط من الجيش اليوم الاستيلاء على السلطة.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة "نتابع الوضع عن كثب"، مضيفا أن "جنودنا وموظفو سفارتنا فى الجابون فى مأمن".


وكان ضباط كبار بالجيش الجابونى أعلنوا عبر التلفزيون الرسمي، وضع الرئيس، على بونجو، قيد الإقامة الجبرية فى الجابون.


 


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