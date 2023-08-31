النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل فى الشرقية لمعرفة سبب الوفاة

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزي بوصول "سارة أ م " 27 سنة ربة منزل مقيمة نطاق قسم شرطة فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، فيما يجرى ضباط قسم شرطة فاقوس الفحوصات اللازمة والتحريات لبيان سبب الوفاة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها وإذا كان هناك شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.