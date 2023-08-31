المشدد 6 سنوات لطباخ لحيازته قطعة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله الكيلاني رئيس المحكمة، والمستشار عماد عبد النبي العيسوي والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف والمستشار مصطفى قايد الحميلي بمعاقبة المتهم " ك.م.ع"، غيابيا بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمة مبلغ مالى قدرة مائة ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 58 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ، أنه علي اثر ورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المتهم " ك.م.م" طباخ ، بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده فابصرته حال عرضه قطعة حشيش علي أحد عملائه ، وردها إليه بعد فحصها ، فتمكنت من ضبطه ولاذا العميل بالفرار، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 64.46 جراما، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.