وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:" إن اتهام كييف لروسيا بأنها تسببت في المجاعة بالقارة الأفريقية لا أساس له من الصحة ومغرض ويشوه الحقيقة عن عمد".

وأضاف بيسكوف للصحفيين:"أن هذه الاتهامات خاطئة، فعجز الحبوب والأزمة الغذائية في القارة الأفريقية غير مرتبط ببلادنا". وفي ما يتعلق بصفقة الحبوب، أكد المتحدث الصحفي للكرملين أنه لا توجد نتائج ملموسة للمناقشات حول هذه الصفقة الحبوب حتى الآن، مشددا مرة أخرى على أن بلاده مستعدة لاستئنافها فور استيفاء شروطها.

