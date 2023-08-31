نفت الرئاسة الروسية "الكرملين" اتهامات كييف لموسكو بالتسبب بمجاعة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ موقفاً مسؤولاً للغاية حيال إمدادات المواد الغذائية إلى أفريقيا.
وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:" إن اتهام كييف لروسيا بأنها تسببت في المجاعة بالقارة الأفريقية لا أساس له من الصحة ومغرض ويشوه الحقيقة عن عمد".
وأضاف بيسكوف للصحفيين:"أن هذه الاتهامات خاطئة، فعجز الحبوب والأزمة الغذائية في القارة الأفريقية غير مرتبط ببلادنا". وفي ما يتعلق بصفقة الحبوب، أكد المتحدث الصحفي للكرملين أنه لا توجد نتائج ملموسة للمناقشات حول هذه الصفقة الحبوب حتى الآن، مشددا مرة أخرى على أن بلاده مستعدة لاستئنافها فور استيفاء شروطها.
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