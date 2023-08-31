اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 12:50 م
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القبض على 8 متهمين بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى حدائق أكتوبر

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:23 م
القبض على 8 متهمين بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى حدائق أكتوبر حبس -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على شخصين بأسلوب انتحال صفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (طالب "مُصاب بجروح متفرقة بالجسم" وشقيقه ، مقيمان بالقاهرة) بتعرضهما لواقعة نصب، حال قيام الأول باستبدال مبلغ مالى بعملة "أجنبية" من أحد الأشخاص بدائرة القسم، والذى حضر مُستقلاً سيارة أجرة (تاكسى) رفقة قائدها وأثناء تبادلهم الحديث فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص أمامهم وترجل منها بعض الأشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وساعة يده وكذا الاستيلاء على مبلغ مالى (مليون و500 ألف جنيه) من داخل سيارته وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة منعهم من الإستيلاء على المبلغ المالى، وعقب ذلك قاموا بإنزاله من السيارة ولاذوا بالهرب.
 
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (جزء من المبلغ المالى - سلاح أبيض ، السيارة المستخدمة فى الواقعة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافوا بتخلصهم من باقى متعلقات المجنى عليه عن طريق إلقائها أثناء سيرهم بالسيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتحال الصفة

النصب على المواطنين

المستريحين

وزارة الداخلية



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