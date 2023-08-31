اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين تفرض قيودا على تأشيرة دخول أمريكيين متورطين فى القضايا المتعلقة بالتبت

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:22 م
الصين تفرض قيودا على تأشيرة دخول أمريكيين متورطين فى القضايا المتعلقة بالتبت رئيس الصين شى جى بينج
أ ش أ

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 قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده ستفرض على أساس المعاملة بالمثل، قيودا على تأشيرة دخول الأمريكيين الذين نشروا شائعات لتشويه الصين أو تدخلوا لفترة طويلة فى القضايا المتعلقة بالتبت.

وذكرت وكالة أنباء الصين (شينخوا) اليوم /الخميس/ أن هناك تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرة دخول بعض المسؤولين الصينيين لدورهم فيما يسمى "الدمج القسرى" فى التبت، وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية -فى مؤتمر صحفي- إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير قانونية على مسؤولين صينيين بناء على أكاذيب ملفقة بشأن التبت فى تجاهل للحقائق، مضيفا أن تلك الخطوة تعد تدخلا صارخا فى الشؤون الداخلية للصين، وتضر بمصالح الصين، وتنتهك الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وتابع المتحدث "ندعو الجانب الأمريكى مجددا إلى احترام الحقائق، وتغيير نهجه، والتوقف عن نشر المعلومات الخاطئة عن التبت، والكف عن استخدام القضايا المتعلقة بالتبت للتدخل فى الشؤون الداخلية للصين".


الصين

بكين

الولايات المتحدة

تأشيرات



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