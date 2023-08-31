"الشباب والرياضة" تختتم عددًا من ورش "حرفتك مهنتك" بمحافظة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، فعاليات عدد من الورش الحرفية اليدوية، التي تم تنفيذها بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة "حرفتك مهنتك" للنهوض بالفتيات والشباب اقتصاديا والحفاظ على التراث اليدوي من الاندثار .

وفي هذا الصدد تم تنفيذ ورشة الايبوكس" الريزن" مركز شباب الانفوشي، قدمتها المدربة فاطمة الزهراء عيسى بمشاركة 30 فتاة وشابا من أندية الفتاة والتطوع للتدريب على تقنيات وفن الريزن.

فيما تم تدريب 30 فتاة من أندية الفتاة والتطوع بورشة السترينج ارت بمركز "شباب سموحه"، قدمتها رباب حشاد مدربة الأعمال اليدوية، وتم شرح كيفية. الرسم بالخيوط والمسامير وعمل تداخل الرسومات بشكل فني مميز.

يذكر أن المبادرة التي انطلقت منذ الشهر الماضي تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل.