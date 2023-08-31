السيطرة على حريق محل بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الخميس اندلاع حريق بمحل "سوبر ماركت"، بنطاق حي وسط، وذلك دون حدوث إصابات بين المواطنين، وتمت السيطرة علي الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة العطارين يفيد نشوب حريق بمحل بجوار سينما مترو بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بالمحل المشار إليه وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة دون إصابات، بينما تشير المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وحذرت إدارة الحماية المدنية، من خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة خلال الموجة الحارة، ومنها:

-التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

-افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

-صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

-التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

-تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

-تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة.