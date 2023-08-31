السلطات الأمريكية تلقي القبض على 3 رجال لبيع وصناعة أسلحة فى المنزل

كتبت: نهال أبو السعود

وجهت السلطات الأمريكية الاتهام لثلاث رجال قاموا بتهريب أسلحة شبح وكواتم صوت تم تجميعها في منزل واحد منهم بولاية فيلادلفيا، وفقا لشبكة ايه بي سي.

وقال كيفن ستيل، المدعي العام لمقاطعة مونتجمري، إن توني فان هو البالغ من العمر 32 عام وهاير كاي البالغ من العمر 36 عام ومايكل فان نجوين 32 عام اتهموا جميعا بإدارة منظمة فاسدة والتآمر وتهم اخري متعلقة بحيازة الأسلحة.

وفقا لوثائق قدمت للمحكمة، بدأ المحققون الفيدراليون في تعقب "هو" في شهر مايو، عندما علموا أنه تم إرسال شحنة من مكونات كاتم الصوت إلى منزله، واعترض محققو المقاطعة والسلطات الفيدرالية الطرد وأجروا استجواب مع "هو".

ووفقا للوثائق، أخبر "هو" المحققين في البداية أن أحد أصدقائه طلب عن طريق الخطأ كواتم الصوت، لكنه قال بعد ذلك إنه اشترى المكونات بنفسه، وأضاف أنه يقوم أحيانا ببناء الأسلحة النارية للأصدقاء والعائلة كوسيلة لكسب المال، ونفى تجميع أسلحة شبح كاملة الوظائف، وهي أسلحة نارية لا تحمل أرقام تسلسلية، ما يجعل من الصعب تعقبها.

عثر المحققون على أدلة على أن "هو" باع 15 سلاح ناري محلي الصنع، ومع ذلك، قال المدعي العام إنه باع أكثر من ذلك حيث كشف البحث في منزله عن المعدات اللازمة لإنشاء أسلحة شبح من مجموعات تم طلبها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أجزاء بندقية AR-15، ومجموعات مسدسات بوليمر، وذخيرة وملحقات أسلحة أخرى.

وأظهرت سجلات البحث على الإنترنت أن "هو" اشترى أكثر من 200 منتج مرتبط بالأسلحة النارية والدروع الواقية على مدى السنوات الثلاث الماضية، حسبما ذكرت الوثائق. وشملت هذه المشتريات شرائح مسدسات وبراميل وأدوات زناد، بالإضافة إلى مكونات من طراز AR-15 ومكونات ذخيرة وكاتم صوت.