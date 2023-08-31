السفير الأمريكى لدى اليابان يعرب عن دعمه لصناعة صيد الأسماك فى "فوكوشيما"

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أعرب السفير الأمريكى لدى اليابان رام إيمانويل اليوم الخميس عن دعمه لصناعة صيد الأسماك فى "فوكوشيما"، وذلك خلال زيارته لميناء صيد فى المحافظة الواقعة شمال شرق البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السفير تحدث مع ثلاثة مسئولين فى جمعية "سوما فوتابا" التعاونية لصيد الأسماك فى مدينة "سوما"، وذلك خلال زيارته التى تأتى بعد إسبوع من بدء اليابان فى تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية فى المحيط.



وقال السفير الأمريكى إنه شعر - خلال زيارته - بالعزيمة القوية للصيادين فى "فوكوشيما"، كما أعرب عن أمله فى أن يعرف الجميع داخل اليابان وخارجها أن المأكولات البحرية القادمة من المياه قبالة "فوكوشيما" آمنة وعليهم أن يلعبوا دورا فى دعم الصيادين المحليين.



وقد تم إطلاع إيمانويل على الأضرار التى سببها زلزال وتسونامى عام 2011 للميناء والجهود المحلية التى امتدت على مدى 12 عاما منذ ذلك الحين لاستعادة حجم صيد الأسماك إلى حوالى 20 بالمائة من المستوى قبل الحادث النووي.