السجن المشدد 10 سنوات لديلر هيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين.

وأوضح مجري التحقيقات أنه وحال تفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم وبالاقتراب منه وبتفتيشه عثر على كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.