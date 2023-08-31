(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاخ السيسى، برقية تهنئة إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.