بعث الرئيس عبد الفتاخ السيسى، برقية تهنئة إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة ماليزيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاخ السيسى، برقية تهنئة إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة ماليزيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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