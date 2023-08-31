الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخ كروز أوكرانيّا فى شبة جزيرة القرم

أ ش أ

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرجى أكسيونوف، أن منظومات الدفاع الجوى الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكرانيا، فى الجزء الشرقى من شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية، أن قوات كييف خسرت خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين وحدهما، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4.9 ألف قطعة سلاح.



كما أعلنت "الدفاع الروسية" - فى وقت سابق - عن تدمير طائرة روسية لـ 4 زوارق عسكرية أوكرانية فى البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.