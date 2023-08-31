الداخلية: ضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية بـ 3 محافظات

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (47) قطعة سلاح نارى عبارة عن (19 بندقية آلية –12 بندقية خرطوش- بندقية رصاص – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم لــ 17منهم معلومات جنائية" وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (267) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود فى ضبط عدد (10) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,400 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين - الشابو") بحوزة (10 متهمين لـ "9 منهم معلومات جنائية") وضبط عدد (1) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى وطلقة) بحوزة (متهم) وتنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة (8 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية").