الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص احتجاز أشقائه له لخلاف على الميراث بأوسيم

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "توك توك" يظهر خلاله أحد الأشخاص ادعى خلاله قيام آخرين بلحتجازه داخل منزله بمنطقة أوسيم بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم) وبسؤاله قرر بتضرره من أشقائه (3 أشخاص - مقيمون بعقار مجاور لسكنه) لوجود خلافات بينهم حول الميراث، ولاحظ تواجدهم أمام العقار سكنهم مما دعاه لعدم الخروج من منزله خشية تعديهم عليه، وباستدعاء المشكو فى حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وأقروا يحدوث مشاجرة بينهم منذ عامين، وانتهت بالصلح والتراضى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.