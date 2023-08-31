الداخلية تضبط هيروين وحشيش فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– سيارة بدون لوحات) وضبط (شخصين وإحدى السيدات ، لهم معلومات جنائية) بدائرة قسمى شرطة "الأربعين – فيصل" ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 570 قرص مخدر – 2 سلاح أبيض) وضبط (ثلاثة أشخاص وسيدة ، لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الأيس "شابو" – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص ) بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش– سلاح أبيض– ميزان حساس) وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات") وضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة الفتح ، وبحوزتهما (عدد 650 قرص مخدر – كمية لمخدر الحشيش– 3 سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام – سلاح أبيض) وضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام – سلاح أبيض) وضبط (3 أشخاص وإحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الأيس "شابو" – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - 200 قرص مخدر – فرد خرطوش – طبنجة معدلة – طبنجة صوت – سلاح أبيض - ميزان حساس).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين والحشيش") وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.