"الجارديان": شرطة بريطانيا ترفض المتقدمين من البشرة السمراء بمعدل أعلى من البيض

كتبت رباب فتحى

كشف تحقيق جديد، أن الأشخاص أصحاب البشرة السمراء الذين يتقدمون إلى قوات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز في إطار حملة التوظيف الحكومية لديهم معدل رفض أعلى بكثير من نظرائهم البيض، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وحصل تحقيق أجراه بودكاست Media Storm على البيانات من خلال العمل على 32 من أصل 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز بموجب حرية المعلومات، وفي المجموع، يمثلون 181,175 متقدمًا.

وفي عام 2019، تعهد رئيس الوزراء آنذاك، بوريس جونسون، بتجنيد 20 ألف ضابط شرطة إضافي، وفي أبريل من هذا العام أعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى أن الهدف قد تم تحقيقه.

وجد التحليل الذي أجراه مراسلو البودكاست وبيت جونز، عالم النفس الذي سأل قوات الشرطة البريطانية بشأن التحيز الضمني في التوظيف، أن المتقدمين السود لحملة "Uplift" حققوا معدل نجاح قدره 7.3%، مقارنة بـ 18.72% للمرشحين البيض. وحصل المتقدمون الآسيويون على معدل نجاح قدره 9.18%، بينما حصل المرشحون من العرق المختلط على معدل نجاح قدره 14.38%.

وقام الفريق بمقارنة عدد المتقدمين بعدد التعيينات لحساب معدلات النجاح لكل مجموعة، بالإضافة إلى نسب التأثير السلبي الخاصة بهم.

قال جونز: "كانت الحملة فرصة تتكرر مرة واحدة في كل جيل لخدمة الشرطة لتكون ممثلة للمجتمعات التي تخدمها، وقد أهدرتها. يمكننا الاستمرار في توجيه أصابع الاتهام إلى المجتمعات، ولكن في مرحلة ما يتعين علينا أن نحول المرآة إلى أنفسنا ونقول، حسنًا، ربما تكون أنظمتنا هي التي فعلت هذا".

تم إرسال طلبات حرية المعلومات إلى جميع قوات الشرطة البالغ عددها 43؛ واستجاب 34. قال اثنان - نوتنغهامشاير وويلتشير - إن المعلومات لم يتم تخزينها بطريقة تسمح باسترجاعها بسهولة، وفشلت قوات الشرطة التسعة المتبقية في الاستجابة خلال الجدول الزمني القانوني.

وفي قوتي الشرطة في لندن، اللتين تعرضتا لانتقادات واسعة النطاق بسبب العنصرية المؤسسية، كان أداء البيض أفضل بنسبة 50% من الأقليات العرقية أثناء اختيار الوظائف.