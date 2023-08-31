التموين: انطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بمدينة نصر خلال سبتمبر

كتب مدحت وهبة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، لانطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسى خلال شهر سبتمبر المقبل بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور عَلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد انطلاق معرض "أهلا مدارس"، حيث من المقرر إقامته بمنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر بمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، كما سيتم التنسيق مع الاتحاد العام للغرفة التجارية كذلك إنشاء فروع للمعارض في المحافظات.

وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، ومن المقرر توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية، كما سيشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس ايضا توفير ملابس "اليونيفورم" للطلاب.