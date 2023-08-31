التعليم تعلن ضوابط الاستثناء من شرط السن والمجموع للالتحاق بالصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الاستثناء من شرط السن أو المجموع أو كليهما للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وفقاً للقرار الوزارة رقم 390 لسنة 1997، وهي الحالات المرضية وعدم صلاحيته وقدرته على الالتحاق بالتعليم الفني، حيث نبهت الوزارة فى خطاب لها للمديريات التعليمية بتجهيز النماذج والمستندات الطبية والتي تفيد بحالة الطالب المرضية وتجميعها وإرسالها مع مندوب الإدارة التعليمية إلي مقر وزارة التربية والتعليم للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من 1 سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم تقديم المستندات المطلوبة لعرض الحالات المرضية علي اللجنة الطبية بالمديريات التعليمية لاستثناء شرطى المجموع الكلي والسن للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2024:-

- نموذج تقرير اللياقة الصحية الصادر عن اللجنة الطبية العامة المختصة التابعة للهيئة العامة لتأمين الصحي وعلية صورة للطالب مختومة بخاتم شعار الجمهورية ويستوفي بمعرفة الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- أصول الفحوص والتحاليل الطبية التي أجريت حديثا للطالب لتأكيد التشخيص وتكون صادرة من مستشفى حكومي عام أو جامعي أو المعامل المركزية لوزارة الصحة) مسجلا عليها اسم الجهة التي أجريت الفحص وتاريخه واسم الطالب المريض معتمدة ومختومة من التأمين الصحي بخاتم شعار الجمهورية وتتمثل في (قياس سمع بالكمبيوتر لضعاف السمع - قياس نظر بالكمبيوتر - رسم مخ - أشعة - رسم قلب - رسم اعصاب).

- نموذج رقم (۳) قرار بعدم صلاحية الطالب لنوعيات التعليم الفني بعد تنسيقه بإحدى مدارسه.

- نموذج 4 شهادة من الإدارة التعليمية معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية تفيد بان الطالب يسمح مجموعه بالالتحاق بالتعليم الفني (صناعي أو زراعي أو تجارى) مع تدوين المجموع بالنموذج.

- صورة ضوئية من الوجهين لاستمارة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي: 2022,2023.

- صورة ضوئية لشهادة ميلاد الطالب. نموذج رقم 1 معتمداً ومختوما من الإدارة التعليمية مرفقا به المستندات السابقة ومرفوعا من الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي شئون الطلبة والامتحانات).

- أخر موعد لتلقى الطلبات من المديريات أو الإدارات التعليمية هو 15 أكتوبر المقبل، ولن تقبل الطلبات التي تقدم بعد هذا التاريخ أو التي ينقصها مستندات أو تقدم عن طريق الإفراد إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- جميع أصول المستندات الطبية المقدمة إلى اللجنة الطبية بديوان عام الوزارة لا ترد.