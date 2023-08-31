البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"المصرية للاتصالات" والبنك التجارى

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 201.600 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 273.270 مليون شهادة.

فيما ارتفع رصيد شهادة إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 599.888 مليون شهادة، ومجموعة أي أف جي القابضة إلى 371.164 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 128.902 مليون شهادة، بينما استقر رصيد شهادات إيداع حديد عز عند 73.663 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.1 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 42.18%، والعرب على 3.25%، واستحوذت المؤسسات على 54.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.3 مليون جنيه، 15.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 57.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.4 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 7900 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 5450 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة.