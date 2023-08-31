البرهان: نواجه حربا ستفتت السودان.. و73 قتيلا فى حريق بمبنى بجوهانسبرج "فيديو"

كتب محمد جمال

فى جولة جديدة من خارج الحدود، نقل الزميل محمد جمال تغطية إخبارية جديدة على تليفزيون اليوم السابع حول العديد من القضايا العالمية والعربية، نبدأها من بريطانيا.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقالته من منصبه، وذلك قبل تعديل وزاري متوقع من رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك.

ووجه والاس رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك قائلا " عزيزي رئيس الوزراء، شهد الشهر الماضي مرور عامي الرابع كوزير للدولة لشؤون الدفاع، لقد كان لي شرف خدمتكم وأسلافكم في مهمة حماية هذا البلد العظيم والحفاظ على سلامة مواطنيه".

وشغل والاس منصب وزير الدفاع فى عهد ثلاثة رؤساء وزراء، حيث لعب دورا بارزا باسم المملكة المتحدة في حرب أوكرانيا، وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن وزير الطاقة البريطاني جراند شابس سيخلف بن والاس في منصب وزير الدفاع، وسط توقعات بأن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر.

ومن بريطانيا إلى جنوب أفريقيا

أكدت السلطات فى جنوب أفريقيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذى اندلع فى مبنى متعدد الطوابق بمدينة "جوهانسبرج" إلى 73 قتيلا وأكثر من 52 مصابا.

وحذر المتحدث باسم خدمات الطوارئ من احتمالية ارتفاع عدد الوفيات خاصة أن المزيد من الأشخاص مازالوا محاصرين داخل المبنى.

بدوره، قال رئيس بلدية جوهانسبرج للسلامة العامة، إن هناك جثث محترقة لا يمكن التعرف عليها، وأكد رئيس البلدية أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع عدد القتلى هنا هو وجود الكثير من الحواجز والبوابات [داخل المبنى وهو ما أعاق الكثير من الأشخاص من الخروج من المبنى".

ووصل الأمر إلى أن قام بعض من كانوا بداخل المبنى بإلقاء أنفسهم من النوافذ هربا الحريق.

وتحاول السلطات في جنوب افريقيا الوقوف على سبب وقوع الحادث واندلاع الحريق.

ومن جوهانسبرج إلى بلجيكا

أعلنت الحكومة البلجيكية، رفضها استقبال المزيد من الشباب غير المتزوجين على أرضها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة فقط للعائلات التى لديها أطفال.

وقالت وزيرة الدولة لشئون اللجوء والهجرة ببلجيكا، إن أماكن اللجوء يجب أن تكون مخصصة حصريا للعائلات التي لديها أطفال، مشيرة إلى أنه كان حوالى 3000 شخص يبحثون عن الحماية بلا مأوى في بلجيكا، مؤكدة أن الدولة لن تتمكن من استيعاب طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين في الوقت الحالي.

هذا وتعانى أماكن إقامة اللاجئين فى بلجيكا من اكتظاظ مزمن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالى 11.5 مليون نسمة وذلك بسبب كثرة طلبات اللجوء.

ومن بلجيكا إلى السودان

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجميع في السودان يواجه حربا لابد من حسمها بسرعة ، وحذر البرهان من تفتت السودان وإصابة وحدته الوطنية فى مقتل حال عدم حسم تلك الحرب الدائرة في أسرع وقت ممكن.

وأكد البرهان خلال كلمة بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشرطة السودانية تقوم بدور كبير، في تأمين الشعب السودانى في تلك المرحلة، مشيرا إلى أن الشرطة السودانية تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية لدحر العدوان القائم على الشعب السودانى .