اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة تغيّر المناخ من خلال تعزيز الثقافة

الخميس، 31 أغسطس 2023 04:00 ص
الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة تغيّر المناخ من خلال تعزيز الثقافة وزير الثقافة والشباب الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى
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 أكد وزير الثقافة والشباب الإماراتى الشيخ سالم بن خالد القاسمى، أهمية مواصلة التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية.

وتناول القاسمى - فى كلمة خلال مشاركته فى اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين الذى عُقد فى مدينة فاراناسى بالهند حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية التزام بلاده بأولويات مجموعة العشرين، ولا سيما فى الحد من الفوارق وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، مشيدا بالجهود المشتركة التى تبذلها مجموعة العمل المعنية بالثقافة فى مجموعة العشرين فى هذا الصدد.


كما أكد أهمية الثقافة فى تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول، والتى سيتم التركيز عليها خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذى ستستضيفه الإمارات فى نوفمبر القادم.


وقال القاسمى " اليوم، يتعرض التراث الثقافى للخطر بسبب تغير المناخ فى جميع أنحاء العالم، فتلك الأماكن التاريخية كنوز لا تقدّر بثمن للشعوب ويجب حمايتها وصونها كونها تذكّر بالهويات الأصيلة للمجتمعات، وعلينا الاهتمام بتلك المقدرات التى تتعرّض للمخاطر مع مرور الوقت الأمر الذى يؤثّر سلباً على التراث الإنسانى الحى ويحدّ من تناقله عبر الأجيال".


وشدد على أهمية دعم الرؤية العالمية لمستقبل مستدام قائم على التنوع والشمول وتحدث عن دور الثقافة والإبداع فى صياغة حلول هادفة للتحديات العالمية وجهود دولة الإمارات فى دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام بيئى ثقافى وإبداعى قوى فى الدولة.


الإمارات

تغير المناخ

التغيرات المناخية

مجموعة العشرين



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