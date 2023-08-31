الإحصاء: عـدد حـالات البروتستــو يسجل انخفاضا بنسبة 42% عام 2022

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الافلاس عام 2022".

ومن أهم المؤشرات بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 1684 حالة عام 2022 مقابل 2902 حالة عام 2021 بانخفاض قـدره 1218 حـالة بنسبه 42٪.

وبلغـت قيـمه الدين لحالات البروتستــو التي دفعت قيمته 21.6 مليون جنيه عام 2022 مقابـل63.3 مليون جنيه عام 2021 بانخفاض قدره 41.7 مليـون جنيه بنسبه 66٪.

بلغ عدد حالات بروتستو عـــدم الدفـع 8772 حالة عـام 2022 مقابـل 15487 حالة عام 2021 بانخفاض قدره 6715 حالـة بنسبه 43.4٪.

وبلغت قيمه الدين لحالات بروتستو عـدم الدفـع 4.6 مليار جنيه عام 2022 مقابـل 11.1 مليار جنيه عام 2021 بانخفاض قــدره 6.5 مليار جنيه بنسبه 59٪.

و جاءت محافظـة المنوفيه فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتـستـو دفعت قيـمتـه حيث بلغ عددها 214حالة بنسبه 12.7٪، تليها محافــــظة القاهره حيث بلغ عددها 202حالة بنسبه 12 ٪ ثم محافظة الغربيـة حيــث بلغ عددها 192 حالة بنسبه 11.4٪ من اجمالى عدد الحالات ، و جاءت محافظة القاهرة فى المركـز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو دفعـت قيـمته حيث بلغت قيمتـــها 3.4مليون جنيه بنسبه 16٪، تليها محافظـة القليوبيه حيث بلغت قيمتـــها 2.6 مليون جنيه بنسبه 12.3٪، ثم محافظة الغربية حيث بلغت قيمتـــها 2.5 مليـــــــون جنيه بنسبه 11.8 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وجاءت محافظة الغربية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع حيث بلغ عددها 1181حالة بنسبه 13.5٪، تليها محافــــظة الجيزه 974 حالة بنسبه 11.1 ٪ ثم محافظة القاهره حيث بلغ عددها 920حالة بنسبه 10.5٪ من اجمالى عدد الحالات .

وجاءت محافظة الجيزه فى المركز الأول من حيث قيمه الدين لبروتستو عدم الدفع حيث بلغت قيمتـــها 3.6 مليار جنيه بنسبه 79٪، تليهــا محافظة القاهرة حيـــث بلغت قيمتـــها 395.1 مليـــون جنيـــه بنسبـة 8.6٪، ثــم محافظـة الشرقيـة حيث بلغـت قيمتـــها 162.3 مليون جنيه بنسبه 3.5 ٪ من إجمالى قيمـة الـدين.

وبلغ عـدد حـالات أحكـام إشهـار الإفـلاس 3 حالة عـام 2022 مقابـل 1 حالة عام 2021 بزيـادة قــدرها 2 حالـة.

وبلغت قيمه الدين لأحكام إشهار الافلاس 2.335 مليار جنيه عام 2022 مقابل 32.5 مليون جنيه عـــام2021 بــزيادة قــــدرها 2.302مليار جنيه.