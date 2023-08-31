اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 12:49 م
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الأمن العام يضبط هارب من 70 سنة سجنا

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:05 م
الأمن العام يضبط هارب من 70 سنة سجنا أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ عدد (118) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة ، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة سوهاج) هارب من تنفيذ عدد (74) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وكفالات مالية وضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) هارب من تنفيذ عدد (5) جنايات بتهم "تعدى على أراضى آثرية" بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة ، وغرامات مالية وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) هارب من تنفيذ عدد (33) قضية "شيكات" بإجمالى مدد حبس بلغت (51) سنة وغرامات مالية.
 
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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