الأمم المتحدة للمرأة تشيد بقرار فيفا بوقف رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم

كتبت : هند المغربي

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بسبب تقبيل النجمة جنيفر هيرموسو دون موافقتها، بعد فوز المنتخب الوطني بكأس العالم للسيدات في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفق بيان المنظمة "ترحب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتبارها داعمًا للرياضة النسائية وشريكًا للفيفا، بالإجراء الحاسم الذي اتخذه الفيفا فيما يتعلق بتصرفات رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم وبدء تحقيق كامل بعد تصرف غير لائق بشكل واضح تجاه رياضية في بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي ينظمها الفيفا نهائي كأس العالم.

وذكر البيان أنه تغلبت إسبانيا على إنجلترا 1-0، محققة أول فوز لها على الإطلاق في المسابقة التي تقام كل أربع سنوات. أقيمت بطولة هذا العام في أستراليا ونيوزيلندا حيث حدثت الواقعة خلال حفل الميدالية في سيدني في 20 أغسطس و قال رئيس الاتحاد الأسباني إنه ارتكب خطأ وأن القبلة كانت بالتراضي، لكن هيرموسو أكدت بشكل قاطع أنها لم تكن مرغوبة وشعرت بالانتهاك.

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك دعوات لاستقالة روبياليس، وقال الفريق الفائز إنه لن يلعب لإسبانيا حتى تتم إقالة ر~يس الاتحاد وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقافه لمدة 90 يوما على ذمة الإجراءات التأديبية.

وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنها "تنضم إلى كل أولئك الذين يؤكدون عدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التحرش، في أي وقت وفي أي مكان في مجال الرياضة النسائية".