الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء زيادة حالات الحصبة بين الأطفال فى اليمن

كتبت : هند المغربي

أعرب موقع الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا" عن قلق بالغ إزاء تزايد حالات الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية بين الأطفال في اليمن ووفق تقديرات الصحة العالمية وصل عدد الحالات المشتبه فيها للإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية في اليمن إلى ما يقرب من 34300 حالة و413 حالة وفاة، مقارنة بـ 27000 حالة و220 حالة وفاة مرتبطة بها في عام 2022.

ومن جانبه قال وقال الدكتور أرتورو بيسيجان، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن"يجب أن تستهدف حملة التطعيم للاستجابة لتفشي المرض جميع الأطفال دون سن العاشرة على الأقل لتكون شاملة وفعالة"

وأضاف تقرير الأمم المتحدة " تحدث الزيادة في حالات الحصبة والحصبة الألمانية بين الأطفال في اليمن هذا العام في سياق التدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والنزوح والظروف المعيشية المكتظة في المخيمات، إلى جانب النظام الصحي المثقل، وانخفاض معدلات التحصين

ووفقاً لتقدير التغطية التحصينية الوطنية لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف لعام 2022، فإن 27 % من الأطفال دون سن عام واحد في اليمن غير محصنين ضد الحصبة والحصبة الألمانية ولم يحصلوا على الحد الأدنى من مجموعة اللقاحات للحماية الكاملة.