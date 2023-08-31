افتتاح أول مدرسة تعليم أساسى بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ، أنه تم افتتاح أول مدرسة حكومية للتعليم الأساسي بمنطقة غرب المطار بالمدينة.

وأوضح أنه من المستهدف أن تضم منطقة غرب المطار اكثر من 90 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهذه المدرسة تعد أول جهة حكومية تعمل بشكلٍ رسمي داخل منطقة غرب المطار .

وأوضح رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من منظومة الدفع النفقي للجزء الأول من نفق سيارات منطقة ربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ الدفع النفقي للجزء الثاني بعد التنسيق مع هيئة السكك الحديدية، موضحاً أن المشروع يضم 2 نفق خرساني وزن كل هيكل خرساني 2500 طن، وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروع النفق يربط أحياء منطقة الربوة الخمسة وسيُسهم بشكل محوري في تنمية المنطقة وسهولة الحركة والانتقالات بشكل كبير، وذلك تلبيةً لمطالب ساكني المنطقة وسعياً من جهاز المدينة في تنفيذ خططه المستقبلية في تنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية.