اعترافات السائق خائن العيش والملح.. سرق شركته السابقة فى الطالبية.. تفاصيل

اعترف سائق تم القبض عليه، ومسجل خطر، لاتهامهما بسرقة مبلغ مالى وهواتف محمولة من شركة بمنطقة الطالبية، أنه كان يعمل سابقا بالشركة، وعلى علم بمداخلها، واحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية بها.

أضاف المتهم أنه قرر سرقتها، فاستعان بمسجل خطر تربطه به علاقة صداقة، واتفق معه على مشاركته فى ارتكاب السرقة، مقابل تقسيم قيمة المسروقات بينهما، واستغلا انصراف العاملين بالشركة، وتسللا داخلها، واستوليا على مبلغ مالى و4 هواتف محمولة.

وذكر المتهمان أنهما قسما المبلغ المسروق بينهما، وأنفقا جزء منه على متطلباتهما الشخصية، وأرشدا عن باقى النقود، والهواتف المحمولة.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تم إحالتهما إلى النيابة المختصة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) باكتشاف سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 4 هواتف محمولة) من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات بإشراف المقدم أحمد فارق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، وجمع المعلومات أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق سابق بالشركة، وآخر - لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.