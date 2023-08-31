اليوم السابع
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استمرار حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة 15يوما

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:42 م
استمرار حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة 15يوما أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة مصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 
 
 
 
 

تنقيب

تنقيب عن الآثار

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مصر القديمة

التنقيب عن الآثار



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